Isamaa sees asutati parempoolne liikumine! Eestvedaja: kõik parteikaaslased on oodatud liituma

Isamaa puhul on meediaski olnud juttu erakonna võimalikust lõhenemisest, kuna toetus on väga madal ja partei sees on neidki, kes pole Seedri passiivse juhtimisstiiliga rahul.

"Eraldumine Isamaast on vale sõna, tahame täiendada erakonna poliitikat, uue hingamise anda," rääkis Kaido Kukk Delfile.

Kas soovite, et Seeder ameti maha paneks? Kukk lükkas selle ümber ja viitas, et uut juhti valitakse erakonnale alles aasta pärast. "Isamaa pole lõhenenud. Kõik erakonna liikmed on oodatud meiega ühinema, kõiki ka teavitatud. Eesmärk on tänase erakonna poliitikat suunata."