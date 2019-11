Isamaa Seenioride Kogu valis uue juhatuse

Juhatuse liikmeteks valiti Ann Räämet, Georg Männik, Jüri Trei, Elvi Korjus, Mari Suurväli, Piret Maasik, Sirje Taits, Viigi Saksakulm ja Jaan Vaiksaar.

Revisjonikomisjoni liikmeteks valiti Anne Rehkalt, Linda Langus ja Marvi Volmer.

Vastvalitud juhatus valib uue esimehe ja aseesimehed järgmisel koosolekul.

Isamaa seenioride senise juhi Ann Räämeti sõnul on oluline, et ühiskonnas mõistetaks väärikuse olulisust. „Olgem positiivsed ja olgem väärikad. Konfliktide üles kütmine ühiskonnas, sh rünnakud ühiskonna eakamate liikmete suunal ei tohiks olla vastuvõetavad."

„Positiivsed sõnumid ja lahendused tulevad siis kui tehakse koostööd, mitte ei üritata lühiajalise kasu nimel vastanduda," lisas ta. "Erinevad prognoosid näitavad, et meie rahvastik vananeb. See on osa tuleviku Eestist ning ühiskond peab sellega arvestama nii linnaruumi planeerimisel kui ka tööjõuturul. Lugupidav ja kaasav suhtumine noortesse ja eakatesse aitab neile väljakutsetele lahenduse leida."