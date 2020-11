Isamaa saab Tartu volikogusse fraktsiooni ja kaks uut liiget

Varasemalt Isamaa fraktsioon Tartu volikogus puudus, sest erakond sai valimistel volikogus kõigest kolm kohta - fraktsiooni saavad moodustada vähemalt viis volikogu liiget. Vahepeal on fraktsioonist lahkunud Peeter Laurson ja sellega liitunud Kaja Tarto.

Valimisliidu Tartu Heaks nimekirjas volikogusse valituks osutunud Merle Jäägeri sõnul on ühisosa Isamaa poliitika ja tema maailmavaate vahel suur. „Riigikogu valimistel juba kandideerisin Isamaa nimekirjas. Volikogu igapäevatöös näen, et mul ja Isamaal on selge ühisosa. Selleks, et meid saadaks edu igapäevatöös volikogus ja ka järgmistel valimistel, on uue fraktsiooni moodustamine mõistlik ja õige samm,“ ütles Jääger.

Jüri Kõre sõnul tuleb ületada jabur olukord riigi ja mitmete kohalike omavalitsuste tasandil. „Ühtedel on küll jõud, aga napib ideid mida ellu viia. Teistel jagub mõtteid, aga pole piisavalt jõudu. Isamaa erakond Isamaa fraktsiooni seljataga avardab karinaalselt meie tegutsemisruumi,” lisas Kõre.

Isamaa fraktsiooni moodustavad: Mihhail Lotman, Merle Jääger, Anneli Kannus, Jüri Kõre ja Kaja Tarto. Tartu Linnavolikogus on 49 liiget. Reformierakonna fraktsiooni kuulub 20, Keskerakonna fraktsiooni 7, SDE fraktsiooni 8 ja Isamaa fraktsiooni 5 liiget. Lisaks on volikogus esindatud valimisliitude Tartu Eest, Tartu Heaks ja EKRE saadikud.