Isamaa räägib koalitsioonilepingule vastu: parempoolsete manifest teeb rahvahääletuse idee maatasa

Südapäeva paiku kinnitas Seeder Delfile, et nii ühendus kui ka erakond rõhutavad ettevõtlusvabadusele ja aitavad kaasa populismi levimise piiramisele. Ta usub, et parempoolne liikumine aitab levitada erakonna sõnumit.

Kui manifesti lugeda, tuleb sealt välja huvitav punkt, mis puudutab Seedri poolt mainitud populismi. "Taasiseseisvumise järgselt end sisse töötanud esindusdemokraatia on taganud Eesti stabiilse ja tasakaalustatud arengu – selle traditsiooni lammutamine oleks viga. Peame hoiduma populistlikest katsetest avada põhiseadust või kehtestada seadusi rahvahääletuse teel ning kindlustama esindusorganite (parlament, kohalikud volikogud) sisulist rolli riigi ja omavalitsuste juhtimisel. "

Ilmselgelt on see viide koalitsiooni soovile muuta põhiseadust ning rahvahääletuse toel seksuaalvähemuste õigusi piirata.

Seeder sõnas, et Isamaa on alati toetanud parlamentaarset demokraatiat. “Viimasel aastal on parlamendi roll järjest kahanev olnud ning üha rohkem võimu on täitevvõimu käes,” selgitas ta. Kuigi Parempoolsete ühenduse manifest räägib mitmes kohas koalitsioonileppele vastu, seisab ühendus Seedri hinnangul Isamaaga samade vaadete eest. “Koalitsioonileping on kompromiss erinevatest seisukohtadest. lisaks ei ole me otsustanud, et rahvaküsitlusega saaks põhiseadust muuta. Rahvaküsitlus viiakse läbi, aga see, kas ja kuidas toimub põhiseaduse muutmine, toimub parlamentaarse arutelu abil,” selgitas Seeder.

Koalitsioonileppes seisab: "Viime läbi muu riigielu küsimusena rahvahääletuse ettepaneku kohta täiendada põhiseadust määratledes abielu mehe ja naise vahelise liiduna. Antud riigielu küsimuse hääletuse viime läbi 2021. aasta kohaliku omavalitsuse volikogu valimiste ajal."

Selle eestkõneleja on EKRE, ent ka Isamaa on ideele tugevalt toetust avaldanud. "Praegu on küll teadmine ja valmisolek viia läbi küsitlus nii nagu see koalitsioonileppes kirjas on," märkis Seeder juunis ERRile. Selle nimel tegutsetakse ja ükski osapool ei ole sellest koalitsioonileppest taganenud," kinnitas Seeder.