Isamaa pole Vaheri ja Helmede vastasseisus poolt valinud

"Mina arvan, et Eestis on riik nii tugev küll ja nii tugevatel jalgadel, et me saame öelda, et me käitume õigusriigile kohaselt. Tuleb välja selgitada, kas ühe või teise poole etteheited vastavad tõele, kas neil on mingisugust alust või mitte ja oma otsustes toetuda faktidele. Kui need on selged suheldes kõikide osapooltega, siis tuleb langetada ka otsused ja tegutseda edasi," ütles Seeder ERR-ile.

"Kui te küsite, kas me kedagi usaldame või umbusaldame, siis sellele ma kindlasti ei saa mustvalgelt vastata," lisas ta.

"Ma saan aru, et on olnud mingites küsimustes lahkarvamused politsei tegevuste korraldamisel, aga see ei saaks nüüd olla põhjus, et peadirektor ametist tagasi kutsuda," ütles justiitsminister Aeg Delfile.

"See võib olla distsiplinaarküsimus, mitte ametist tagasi kutsumise küsimus," rõhutas ta.

Aeg ütles, et tema arvamus põhineb hetkel vaid meedias vahendatul, kuna olukorda pole arutatud ei valitsuse kabinetis ega valitsuse istungil. Samuti pole Isamaa veel ühest seisukohta loonud.