Isamaa peasekretär pakub muigamisi välja, mis ametitest veel võiks põllumajandusse šeffe saata

Isamaa peasekretär Priit Sibul - minister Aller käis välja mõtte, et võõrtööliste asemel peaks sügisel põllumajandusse appi saatma kooliõpilased. Kas ja millistel tingimustel Isamaa antud ideed toetaks?

Oleme toetanud ideed, et noored, sealhulgas alaealised, saaksid võimaluse osaleda tööturul juba varases eas. See on ühelt poolt väärtusküsimus, teisalt annab see noortele praktilist kogemust. Maaeluministri poolt intervjuus öeldu, et õpilased võiksid seda teha koolitundide ajast tekitab aga küsimusi, sest tänane töölepingu seadus ei luba sõlmida töölepingut alaealisega juhul kui see takistab hariduse omandamist.

Kui pikk šeflusperiood oleks kooliajast vastuvõetav - nädal, kaks - või rohkem?

Suvel on kõik noored oodatud tööd tegema. Erinevate piirangute tõttu on rahvarohkeid üritusi tänavu vähem, seega läheb teatud hulk noori suve jooksul kindlasti "põllule". Paljud noored aitavad maakohas lihtsamate talutöödega ja kui neil õnnestub selle käigus lisaraha teenida, siis on kõik rahul. Samas kooliajal on prioriteediks ikkagi õpingud ja töötamine ei saa tulla õpingute arvelt.

Kas õpilaste töö peaks olema tasustatav?

Paljud noored töötavad kas suveperioodil või õpingute kõrvalt. Töötasu määrab tööleping. Isamaa ei poolda kellegi sunnitööle saatmist - tööle minek on iga ühe vaba valik. Küsimus on ka selles, kas põllumajandusettevõtted 15-18-aastastele piisava rakenduse leiavad.

Juhul, kui te Arvo Alleri ideed toetate, siis ehk olete jõudnud mõttekäiku ka juba arendada. Milliste elualade esindajad on sügiseti oma erialal sellise koormusega, et neid võiks ilma suuremate probleemideta põllumajandusse suunata?

Naljaga võib öelda, et lugesin hiljuti Ekspressist, kuidas Tallinna linn suunab linnateatri näitlejaid MUPOsse tööle. Täna on lootus, et augustist ja sügisest suudame kultuuriüritusi kriisieelses rütmis jätkata, aga kui sellest asja ei saa, siis teame, et maaeluminister võib Tallinna linnapea poole pöörduda.

Maaeluminister Arvo Aller andis ERRi ajakirjanik Toomas Sildamile täna palju vastukaja tekitanud intervjuu, milles Aller käis välja mõtte, et võõrtöölisteta jäänud põllumajandusse saaks suunata õpilaste tööjõu.