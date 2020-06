Isamaa peasekretär: antikeha kiirtestid on vajalikud, sest neist ei kaota midagi

Eile tegid kolm arstide ühendust pöördumise: kiirtestide kasutuselevõtt ei ole meditsiiniliselt põhjendatud, nende kasutamine seab ohtu inimeste tervisekäitumise ja säärase populistliku otsuse asemel tuleks toetuda ekspertarvamustele. Nimelt on nende testide täpsus 80%-line, mis on arstide hinnangul ebapiisav.

Perearstide juhatuse esimees Le Vallikivi võrdles kõnealuseid kiirteste lausa põrna peal ennustamisega, nimetas seda inimeste lollitamiseks ja šarlataansuseks. Kriisi ajal Eesti meditsiini juhtinud Arkadi Popov ütles, et nende kiirtestide kasutusele võtmisel on arstide arvamuse asemel mingisugused muud tagamõtted.

Terviseameti pressiesindaja Simmo Saar ütles, et valitsuse käsul korraldatava antikehade kiirtestimise käigus saadakse teada, milline osakaal tehtud testidest näitas antikehade olemasolu. Mida selle teadmisega peale hakata, pole terviseametile selge.

Ehkki arstid on värskeltavaldatud pöördumises sääraste ebausaldusväärsete testide kasutamise selgelt maha teinud, on Isamaa peasekretär Priit Sibul seisukohal, et testidest ju kahju ei ole.