Isamaa parempoolsed said endale juhi

Kristjan Vanaselja sõnul on liikmeühenduse juhatuse esmane ülesanne

panna paika Parempoolsete tegevusplaan. Oluliste eesmärkidena tõi

Vanaselja välja liikmeskonna kasvatamise, erakonna poliitika kujundamise

ja valmistumise kohalikeks valimisteks.

„Isamaa sees on parempoolsel tulevikku vaataval poliitikal lai kandepind

ja liikmeühenduse eesmärk on meiega samasid väärtusi kandvad inimesed

oma tegemistessee kaasata. Mida rohkem erakonna liikmeid meiega on, seda

suurem võimalus on meil seista parempoolse poliitika eest nii erakonnas

kui Eestis laiemalt,“ rääkis Vanaselja.

“Isamaa peab taas leidma endas ambitsiooni, et olla juhtiv parempoolne

erakond Eestis. Parempoolsetesse kuulub tuntud ettevõtjaid, diplomaate,

spetsialiste ja haritlasi, kellel on anda palju juurde erakonna ja Eesti

arengule. Peame need inimesed tooma aktiivsemalt poliitika juurde ja

nende potentsiaali heas mõttes ära kasutama,” ütles Vanaselja.

Tema sõnul on Eesti poliitika mure juba mõnda aega olnud selles, et

inimestel on kadunud soov poliitikas kaasa rääkida. “Poliitika on

muutunud paljude jaoks vastikuks ja sellest minnakse kaarega mööda. See

võib Eestile kujuneda suureks probleemiks, sest paraku duubelmeeskonnaga

suuri tegusid rahvusvahelisel areenil ei tee,” lõpetas Vanaselja.