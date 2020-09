Isamaa parempoolsed: laenurahaga jooksvate kulude katmine on väga ohtlik tee ja võib tähendada Eesti majandusliku eduloo lõppu

Erakonnakaaslastele suunatud pöördumises viidatakse, et Isamaa on alati seisnud konservatiivse eelarvepoliitika eest, mille üks kandev osa on seista vastu jooksvate kulude finantseerimisele laenurahaga. "Tänases kriisiolukorras on laenu võtmine arusaadav, kuid seda tuleb teha vastutustundlikult. Peame väga hoolikalt mõtlema, millele laenuraha kulutada," leiavad nad.

"Paraku on ühiskonnas hakanud üha enam kõlama seisukohad, et laenurahaga tuleks aina suuremas mahus katta riigi jooksvaid kulutusi. See on väga ohtlik tee ja võib tähendada Eesti majandusliku eduloo lõppu," manitsetakse pöördumises. "Tuletame meelde, et ka tänased head laenutingimused on olnud meie senise konservatiivse rahanduspoliitika vili."

Tuuakse ka välja, et eelarveläbirääkimistel lauale pandud palkade kasvu külmutame riigisektoris on õige suund, kuid sellest üksi jääb väheks. "Leiame, et praegust kriisi tuleb ära kasutada, et vähendada aina paisuvat riigisektorit ja vähendada riigi kulusid. Riik on üha enam sekkumas uutesse valdkondadesse, millega inimesed ja ettevõtted ise hakkama saavad ja kus riigisektori korraldavat ja domineerivat rolli ei ole vaja. Kriis on parim aeg, et loobuda üleliigsetest tegevustest ja kuludest."

Viidatakse ka, et tuleb olla valmis ka sügavamaks kukkumiseks, kuna maailmamajandus on hapras seisus. Sellisesse teadmata pikkusega perspektiivi ei tohi aga siseneda püsikulusid kasvatades. "Meie ettepanek Isamaa eestseisusele, ministritele ja riigikogu liikmetele on kindlalt seista konservatiivse ja parempoolse eelarvepoliitika eest eelarveläbirääkimistel valitsuses ja parlamendis ning vältida vastutustundetult laenu võtmist populistlikel kaalutlustel. Selline lähenemine ohustab Eesti võimalusi tulevikus edukalt ja jätkusuutlikult areneda."

Alla on kirjutanud liikmeühenduse Parempoolsed tuumik ehk need, kes osalesid pöördumise sisu puudutavas diskussioonis: Aavo Teder, Anne Hansberg, Henrik Aavik, Igor Širai, Indrek Luberg, Jaanus Laidvee, Joakim Helenius, Kaido Kukk, Kristjan Vanaselja, Madis Kübar, Merle Krigul. Mihkel Kübar. Siim Kiisler. Tiit Naber, Tõnis Kons ja Tõnu Pihelgas.