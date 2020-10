Isamaa Parempoolsed: Helmede loodud vaenamise õhkkonnas abielureferendumit ei toimu

"Siseminister Mart Helme on kasutanud talle ministriametiga usaldatud mõjujõudu selleks, et külvata vaenu Eesti inimeste vahel ning jõhkrutseda osaga meie rahvast. Oleme kuulnud sarnaseid väljaütlemisi perekond Helme esindajate suust ka varem ning arvestades lähenevaid kohaliku omavalitsuse volikogude valimisi saame EKRE vihavingu kuulda ka edaspidi," teatas liikmeühendus.

"Eestis on sõnavabadus iseenesestmõistetav. Parempoolsetena leiame, et iga vabaduse kasutamisega kaasneb ka vastutus. Kui üks valitsuserakond ja tema minister kasutavad sõnavabadust eeskätt konfliktide õhutamiseks, siis peavad nad ka vastutama oma raevukõne tagajärgede eest," lisasid liikmed.

"Helme ja tema abieluteemalised ning vähemusi vaenavad sõnavõtud on tekitanud Eestis uue poliitilise reaalsuse, kus demokraatlik debatt nendel teemadel on muutunud võimatuks. Seetõttu on kadunud ka pinnas nn abielureferendumi korraldamiseks riigikogu praeguse koosseisu ajal."

"Isamaa liikmeühendus Parempoolsed kutsub erakonna eestseisuse ja riigikogu fraktsiooni liikmeid ühemõtteliselt välja ütlema, et Helmede loodud vaenamise õhkkonnas referendumit ei toimu."