Isamaa liikmeühendus Parempoolsed asub juhatust valima

Parempoolsete eestvedaja Kaido Kukk ütles, et üldkogu pidamine ja juhatuse valimine on liikmeühenduste puhul tavapärane ning selle sammuga nad suuremat võimu Isamaas haarata ei plaani. "Ka teistel Isamaa liikmeühendustel on üldkogud ja juhatused. See on demokraatlik element, mitte midagi uut ega ootamatut," sõnas Kukk.

Ta lisas, et üldkogule on plaanis kutsuda ka Isamaa eestseisus ja liikmed, kes Parempoolsetesse ei kuulu. "Mingit salaasja me seega ei aja," ütles Kukk.

Isamaa esimees Helir-Valdor Seeder kinnitas samuti, et üldkogu ja juhatuse valimine on liikmeühenduste puhul tavaline. Samamoodi peab enne Parempoolseid oma üldkogu ka Perede ühendus. "Kummagi üldkogul ma aga osaleda ei saa, sest mul on ajagraafik teistmoodi. Kui oleks aega, siis ikka osaleksin," sõnas Seeder.

Kandideerimine käib

Parempoolsete juhatusse kandideerimiseks saab sooviavaldusi saata selle nädala lõpuni. "Praegu on veel vara öelda, kui palju kandidaate tulemas on, aga see selgub peagi," ütles Kukk. Juhatuses võib põhikirja järgi olla 5 kuni 11 liiget, kes valivad endi seast ka esimehe ja kaks aseesimeest.

Isamaa liikmeühenduse üldkogu toimub 27. septembril Tallinnas. Lisaks juhatuse valimisele on plaanis ka päevapoliitilised kõned ja paneeldiskussioonid.

Isamaa erakonnasisese liikmeühenduse Parempoolsed asutasid 111 erakonna liiget. Parempoolsete eesmärk on nende sõnul seista läänelike väärtuste ja parempoolse maailmavaate eest ning astuda vastu äärmuslusele Eesti poliitikas. Ühenduse asutajate seas on riigikogu liikmeid, kohalike volikogude liikmeid, omavalitsusjuhte, ettevõtjaid ja riigiametnikke.