Isamaa liidrid teevad maatasa Venemaa avalduse Tartu rahulepingu kohta

Vene välisministeeriumi esindaja teatas, et Tartu rahuleping on kehtetu ja kuulub ajalukku. Isamaalased Urmas Reinsalu ning Helir-Valdor Seeder ütlevad vastukaaluks, et see on vale.