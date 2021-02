Isamaa kutsub Kaja Kallast andma riigikogule ülevaadet Covid-19 vastasest võitlusest

“Nakatumise järsk tõus on murettekitav. Kui me ei suuda tõusu õigeaegselt pidurdada seab see täiendava koormuse Eesti tervishoiusüsteemile ning mõjub negatiivselt inimestele ja ettevõtetele,” kirjutas Isamaa erakonna juht Helir-Valdor Seeder avalikus pöördumises Kaja Kallasele.

"Riigikogu kui rahva esindus peab seisma Eesti riigi ja elanike heaolu eest. Selleks, et Riigikogu saaks Covid-19 tervise- ja majanduskriisi vastu võitlemisel olla valitsusele toeks, on Eesti parlamendil vaja selget ülevaadet valitsuse edasistest plaanidest ja strateegiast koroonaviiruse vastu võitlemisel," jätkas ta.

Seeder loodab oma ettepanekule toetust saada teiste erakondade fraktsioonidelt riigikogus ning ka riigikogu juhatuselt.