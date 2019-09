Isamaa fraktsioon tervitab Kõlvarti otsust lõpetada TTV tegevus tänasel kujul

Isamaa fraktsiooni aseesimees Kaido Kukk peab oluliseks, et lõpuks ometi on jõutud tänapäeva ning lõpetatakse maksumaksja raha raiskamine sellisel kuju.

"Täna toimub suur osa infovahetusest läbi sotsiaalmeedia, me ei vaja duubeldavat ja maksumaksja raha raiskavat telekanalit selleks, et informatsiooni edasi anda. Selleks on meil erakanalid, kust on võimalik osta eetriaega kui tarvis," ütles Kukk.

Isamaa on esitanud ka arupärimise Tallinna linnapeale Tallinna Televisiooni tuleviku kohta, millele oodatakse peatselt ka vastuseid.

"Kindlasti tervitame ka seda, et raha suunatakse valdkonda, kus seda kõige enam vajatakse. Oleme mitmel korral teinud nii eelarvesse kui ka lisaeelarvesse muudatusettepanekuid justnimelt Tallinna Televisiooni rahastamise arvelt, et osutada valupunktidele, mida Tallinnas jagub" täiendas Kukk.

"Tallinna Televisioon on olnud Edgar Savisaare unelm, kehva mainega propagandakanal, mis sellisel kujul pole kunagi tööle hakanud ning on olnud pidevas kahjumis," lisas Kukk.