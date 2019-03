Isamaa ametlik seisukoht Kaljulaidi kampaania osas: hirmud, mida Raimond Kaljulaid praegu levitab, on täiesti alusetud

"Eks see ole Keskerakonna siseasi, kuidas nad oma liikmete avaldustele ja sammudele reageerivad. Kuid koalitsioonikõnelustel osaleva erakonnana saame kinnitada, et need hirmud, mida Raimond Kaljulaid praegu levitab, on täiesti alusetud. Kui see koalitsioon sünnib, läheb elu suures pildis edasi sarnaselt tänasele. Eesti kui õigusriik seisab väga kindlal vundamendil ja keegi ei kavatse seda kõigutada.

Sündiva uue koalitsiooni suurim eripära võrreldes seni kokkupandud Eesti valitsustega seisneb ühiskonna väga laias representatiivsuses- selles koalitsioonis oleksid esindatud nii rahvuslased kui venekeelsed inimesed, nii konservatiivid kui tsentristid. Sisuliselt see olekski “Kõigi Eesti”. Eesti ühiskonna läbilõikelisust uues võimalikus koalitsioonis Raimond Kaljulaid kas ei oska või ei taha näha."