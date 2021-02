Iru hooldekodus saadi koroonaohtlik olukord kontrolli alla

Tallinna sotsiaal- ja tervishoiuvaldkonda kureeriva abilinnapea Betina Beškina sõnul on Iru hooldekodus 4. jaanuaril tuvastatud koroonaviirus tänaseks kontrolli alla saadud ja stabiliseerunud.

Abilinna sõnul on positiivse diagnoosi saanud kliendid ja töötajad on tervenemas, isolatsioon on lõppenud ja nakkusohtlikke kliente hooldekodus ei ole. "See oli kahtlemata väga raske aeg hooldekodu elanikele, nende lähedastele ja töötajatele," sõnas Beškina ning lisas, et hooldekodu personal andis igapäevaselt oma parima, et haigestumine ei haaraks tervet maja, sealhulgas töötajaid.

Iru hooldekodus on hetkel 289 klienti. 4. jaanuarist alates sai viie nädala vältel positiivse diagnoosi 134 elanikku ja 72 töötajat. Tänaseks on vaktsineeritud 124 klienti ja 106 töötajat ning vaktsineerimine jätkub kava kohaselt.

Hooldekodus on tagatud isikukaitsevahendid kõigile töötajatele ja neid on piisava varuga. Hooldekodu võtab jätkuvalt teenusele uusi kliente. Selleks, et hoida oma lähedasi ja hoolealuseid on veel kuni 28. veebruarini külastused keelatud, kuid pakke võetakse vastu.