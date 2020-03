Iru hooldekodu direktor: proovime hoida elanike igapäevaelu nii tavapärasena, kui meie võimuses

Valitsus kehtestas 13. märtsil külastuskeelu lisaks haiglatele ka hooldekodudes. Kui selle ajani väitis veel mõni hoolde- või vanadekodu, et pole soovituslik nende maja elanikke külastada, siis sellest päevast lähtuti rangest keelust. Majja sisse said vaid töötajad, täna soovitas peaminister Jüri Ratas ka lähedaste saadetud pakkidest hooldekodus keelduda, et minimeerida haiguse levikut.

Iru hooldekodu direktor Terje Kraanvelt sõnas, et nende hooldekodus proovitakse elanike igapäevaelu võimalikult tavapärasena hoida. “Teeme seda selles ulatuses, mis meie võimuses,” selgitas ta. Need hooldekodu elanikud, kes ajalehte loevad ja televiisorit vaatavad, hoiavad end toimuvaga kursis, teistele jagavad Kraanvelti sõnutsi selget infot just hooldekodu töötajad.

334 kohaga hooldekodul isikukaitsevahendeid praegu jagub. “Kuna töö käib üldiselt tavapärase rütmi järgi, on kulunud isikukaitsevahendeid nii palju nagu varemgi. Tõsi küll, desovahendid on iga kriitilise koha peal,” märkis Kraanvelt. Seni pole hooldekodus ühtegi koroonakahtlust olnud. “Kui olukord peaks kriitiliseks minema ja mitmed meie majast haigestuvad, siis läheb isikukaitsevahendeid kindlasti rohkem vaja. Valitsus siiski ütles, et enne vajaduse tekkimist ei tasu neid vahendeid kokku koguda,” rääkis Kraanvelt.

Hooldekodu on valmistunud ka mustemaks stsenaariumiks, kui nende elanikud peaksid viirusesse nakatuma. “Meil on kriisiplaan, mille järgi vajadusel tegutseme, seega oleme valmis,” kinnitas direktor.

Hirmu tuleviku pärast Kraanvelt ei tunne. “See ei ole mõistlik, olukorrale peab lähenema ratsionaalselt,” teatas ta.