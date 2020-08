Irja Lutsari soovitused algava kooliaasta puhul: mida tasub laste nakatumise puhul silmas pidada?

Koroonaviirus, lapsed, lasteaiad ja kõik koolid

Üsna arusaadavalt on augusti lõpus kõige enam lahatavaks teemaks lapsed, noored ja koolid. Kuigi väga palju on lahtisi kohti ning enamus artiklites doktor X arvab seda ja doktor Y vastupidist, on siiski ilmunud uuringuid, mis kirjeldavad COVID-19 kulgu lastel. Samuti on üksikuid artikleid koolide osast SARS-CoV-2 levikul.

Mingit kahtlust pole, et kui viirus levib kogukonnas, siis ei jää ka koolid SARS-CoV-2 poolt puutumata. Kas aga praegune haigestumise tõus Euroopa riikides on seotud koolide avamisega - nagu sageli väidetakse -, pole tõestatud. Pigem algas tõus varem ja oli seotud puhkuste, reisimise ja pidudega.

SARS-CoV-2 on ennekõike inimeselt inimesele lähikontaktide teel leviv haigus. Haiguse levik elutute materjalide kaudu on teoreetiline. Kirjeldatud on viiruse püsimist pindadel, aga enamus neist uuringutest on tehtud haigla keskkonnas, kus viiruse kontsentratsioon on väga kõrge.

Lapsed ja koroonaviirus

Enamus uuringuid on näidanud, et lapsed nakatuvad koroonaviirusesse sarnase sagedusega nagu täiskasvanud, vaid 0-9 aastaste laste nakatumine on mõnes uuringus olnud madalam kui vanemates eagruppides. Eestis läbi viidud KORO-SERO-EST uuringus oli nakatumine kõigis eagruppides sarnane, kuigi valim oli väga väike.

” Eksperdid arvavad, et COVID-19 on lastel kergem haigus kui gripp.

Kõik lastel läbi viidud uuringud ja juhukirjeldused, sõltumata, kust need pärinevad, on näidanud, et COVID-19 kulgeb lastel oluliselt kergemalt kui täiskasvanutel, eriti vanematel inimestel. Laste süsteemne põletikuline reaktsioon on üliharv, ühel viiendikul juhtudest vajatakse küll hospitaliseerimist intensiivravi osakonda, kuid suremus on peaaegu olematu. Eksperdid on arvamusel, et COVID-19 on lastel kergem haigus kui gripp. Ka Iisraeli koolipuhangus, kus nakatus 153 õpilast ja 25 töötajat, olid pooled lapsed sümptoomideta, erakorraliselt pöördus arsti poole vaid 1 isik ning kedagi ei hospitaliseeritud, viidates veelkord haiguse kergele kulule.