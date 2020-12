Irja Lutsar uue nakatumisrekordi taustal: oodakem piirangute mõju ja hoidugem rahvamassidest ka värskes õhus

Tänasest nakatumisnumbrist - 760 üle terve Eesti - tõi viroloog Irja Lutsar välja olulised punktid: suurim kolle 402 nakatunuga on Tallinn ja Harjumaa, millele järgneb 211 koroonahaigega Ida-Virumaa.

Eilse ööpäeva näit on 358 koroonapositiivset. Päev enne seda 544. Kas ja mida sellisest kasvust järeldada?

Eks ikka seda, et piirangud said kehtestatud põhjusega ning nüüd tuleb ootama jääda, kuidas poolsuletus ühiskonnale nakatumistrendide võtmes mõjuma hakkab.

"Ega need piirangud enne kehtima hakkamist veel midagi ei muuda," märkis viroloog. "Küll siis saab ka nende mõju hiljem hindama hakata."

Lutsar kutsub jätkuvalt üles eestimaalasi hoiduma liigsetest kontaktidest, mille alla kuuluvad kõik, mis jääb hädavajalikust pere- ja töööringist väljapoole.

"Ärme lähe nädalavahetusel kaubanduskeskustesse ega jõuluturgudele. Käime ainult toidupoes ja hajutatult värskes õhus," soovitas viroloog tungivalt. "Teeme jõulukingid teistmoodi: paneme lapsed vanaemadele ilusaid jõulukaarte kirjutama ja valmistame lihtsad asjad kodus valmis. Jätame füüsilisel kujul jõuluostlemise vahele."

Ka uisuplatsidest tasub hoiduda, kui on näha palju inimesi üheskoos viibimas.

Ta märkis, et on igati teadlik, et majandus vajab käigus hoidmist, ent viirusnakkuse saamise tõenäosuse tõttu tuleb siiski veel pingutada.

"Hoiame Eesti elu lahti," märkis Lutsar lõpetuseks.

Koroonaviirus SARS-CoV-2 Inimesed, kes kahtlustavad nakatumist koroonaviirusega, peaksid võtma ühendust oma perearstiga, küsima nõu perearsti nõuandeliinilt 1220 (välismaalt +372 634 6630) või koroonaviirusega seotud küsimuste jaoks loodud numbril 1247 või vajadusel kutsuma kiirabi, helistades hädaabinumbril 112 .

(välismaalt +372 634 6630) või koroonaviirusega seotud küsimuste jaoks loodud numbril või vajadusel kutsuma kiirabi, helistades hädaabinumbril . COVID-19 haiguse sümptomid on sarnased gripile. Viiruse levinumad sümptomid on köha , palavik ja hingamisraskused . Parim kaitse nakkushaiguse leviku vastu on käte pesemine ja inimestega kontaktist hoidumine .

, ja . Parim kaitse nakkushaiguse leviku vastu on ja . Vaata koroonaviirusesse nakatunute statistikat Eestis!

Loe lähemalt koroonaviiruse ja kehtivate piirangute kohta valitsuse erileheküljelt kriis.ee!

Nutitelefoni rakendus HOIA teavitab sind, kui oled olnud lähikontaktis koroonaviiruse kandjaga. Vaata lähemalt!