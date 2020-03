Irja Lutsar: ürituste ära jätmine ja koolide sulgemine praeguses olukorras tundub ebaproportsionaalne

6. Euroopa kõige kõrgema haigestumusega riigiks on Itaalia. Põhja Itaalia 11 linnas kehtis karantiin alates 24. veebruarist. Alates 8. märtsist on range karantiin kogu Põhja Itaalias. Kui mudelid on õiged, siis olukorra leevendumist võib Itaalias oodata 20. märtsi paiku.

7. Endiselt puudub lõplik vastus küsimusele kas inkubatsiooniajal on haige ohtlik kuna teave on vastandlik. Minu parima arusaamise järgi saab inimene nakatada ainult siis kui tal endal on viirus olemas. JAMAs publitseeriti artikkel, kus Wuhanist tulnud inimene nakatas justkui 10 jaanuaril temaga kontaktis olnud isikuid. Tema PCR muutus positiivseks 28. jaanuaril olles 26. jaanuaril negatiivne, samal ajal muutusid positiivseks ja kontaktsete PCRd. See seeria tekitab mitmeid küsitavusi. Kas siin polnud tegu hilisema nakatumisega ja mitte Wuhanist pärit patsiendi poolt.

8. Nakatumine pole veel jõudnud maailma vaesematesse riikidesse – Aafrikasse ja Lõuna Ameerikasse

Suremusest

9. Globaalne suremus 3,4%, sellest Hiinas 3,7% ja ülejäänud maailm 1,9%.

10. Itaalia puhangu suremus on sarnane Hiina suremusele – 3,9%. See on arusaamatult suur ja erandlik väljaspool Hiinat. Samuti on Itaalias, võrreldes teiste riikidega, väga suur hulk kriitilises seisundis olevaid haigeid. Itaalia ametnikud selgitavad Itaalia suurt suremust vananeva elanikkonnaga; surnute keskmine vanus on 81,2 aastat.

11. Kuigi Itaalia ja Hiina suremuse näitajad on sarnased on oluline märkida, et Itaalias oli surnutest 83% >70 aastased ja 48% > 80 aastased samas kui ükski surnu polnud <60 aasta. Vastavad arvud Hiina kohta on 51%, 20% ja 19%. Itaalias on suremus viimasel nädalal langenud, mille tõenäolisemaks põhjuseks laialdane testimine ja kergemate haigusjuhtude registreerimine.

12. Kui Hiinas ja Itaalias on kõrge suremus, siis pole see nii kogu maailmas. Kui suremuse arvestamisel Hiina ja Itaalia välja jätta siis on saame suremuseks 1,4%.

13. On riike kus suremus on kas väga väike (Lõuna Korea- 0,6%) või siis puudub. Näiteks Singapur, kus haigestumise tõus algas enam vähem samal ajal kui Hiinas. Või Saksamaa (suhteliselt uus puhang), kus tänaseks on registreeritud 939 nakatunut, kelledest kriitilises seisundis on 9. Kummaski pole ühtegi surmajuhtu. Surmajuhte pole ka Põhjamaades. Haigestumus ja suremus on madal ka Jaapanis.

Teiste riikide positiivsest kogemusest epideemia ohjamisel