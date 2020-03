Irja Lutsar: teatreid ja kinosid ei tohiks külaliste piirang mõjutada

"Ilmselt pidas ta silmas, et jäävad ära üritused, kuhu tulevad inimesed väljaspoolt Eestit. Küsimus on ilmselt selles, et nii palju kui võimalik, püüame uusi juhte sisse mitte tuua ja vältida selle võimalikku kohalikku levikut," ütles Lutsar Delfile.

"Üritus on ikkagi siis, kui keegi seda korraldab. Arvan, et Tallinna-Tartu rongis on ka nädalavahetusel sada inimest. Üritus on minu arvates ikkagi see, kuhu on kutsutud välismaalased, et vältida viiruse sissetoomist," ütles Lutsar.

Seega Lutsari seisukoha järgi ei peaks ära jääma teatrietendused, kinoseanssid ega muud kohalikud ürituseüritus. "Lõpuks teeb otsuse ikkagi valitsus, aga minu arvates teatreid, kinosi ega lasteaiapidusid see ei puuduta," ütles Lutsar.

Teatrid käituvad vastavalt korraldustele

Teatriliidu esimees Ain Lutsepp ütles aga Delfile, et kui peaministri mainitud piirang siiski teatreid peaks puudutama, siis tuleb vastavalt valitsuse otsusele ka tegutseda. Siiski ei ole teatrid veel etendusi tühistamas - selleks oodatakse ära kindel korraldus.

"Praegu ei ole ju veel midagi otsustatud - see on minu teada alles homne otsus. Mis edasi saab ja kuidas see käima hakkab, ei oska öelda. Olukord on paraku selline," ütles Lutsepp.

Draamateatri turundusjuht Tanel Tomson ütles, et peaministri ettepanek on üsna värske ja teater teeb ühe käigu korraga. "Vaatame, mida valitsus nüüd ütleb ja ette kirjutab, siis teeme otsused," kommenteeris Tomson Draamateatri edasisi tegevusi.

"Nii, nagu teised etendus- ja kontserdiasutused ootame meiegi, millise seisukoha valitsus võtab," rõhutas Tomson.