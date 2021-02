Irja Lutsar: piiranguid tuleb karmistada, aga komandanditundi teadusnõukoda ei soovita

"Pehmed piirangud pole nakkuse levikut vähendanud. Nakatumiste arv ise polegi nii hull, aga haiglad hakkavad täis saama. Meie suurim murekoht on Tallinna haiglad, mis hakkavad täis saama. Voodeid jätkub, aga personali enam mitte," ütles Lutsar.

Lutsar lisas, et üleskutsed "ärme pea pidusid" ja "ärme kogune seltskonda" on läinud paljuski kurtidele kõrvadele.

"Praeguses puhangus on iseloomulik noorte inimeste haiguspuhang. Noorte liikumine on suurem kui vanemate inimeste oma, sest vanemad inimesed on kodus ja neid on kergem piirata. Aga selge on, et ilma inimestevaheliste kontaktide vähendamiseta ei hakka nakatumine alla minema."

ERR-i täpsustavale küsimusele, kas teadusnõukoda soovitab valitsusel sulgeda näiteks kaubanduskeskused, söögikohad, kinod-teatrid ja spordisaalid, vastas Lutsar: "Komandanditundi me ei soovita, aga teadusnõukoda nentis, et praegused piirangud enam ei tööta."

Lutsar ütles Delfile, et kuna sellest nädalast tulevad teadusnõukoja soovitused igal reedel avalikuks, ei hakka ta täna täpsemalt kommenteerima, mida teadusnõukoda valitsusele soovitama läheb.