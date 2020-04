Irja Lutsar: lisaks tublidele meditsiinitöötajatele tahan esile tõsta ka paljukirutud riigiametnikke

Järgnev tekst on väljavõte Irja Lutsari facebook'i postitusest.

Pole kaua koroonaviirusest kirjutanud. Täna, tuli vaim peale ja panin oma isiklikud mõtted kirja. Need pole teadusnõukoja seisukohad, kuigi suures plaanis on meil suuresti sarnased arusaamad. Väike variaablus on looduses hädavajalik.

4 kuud COVID-19-ga

Allpool on minu isiklikud mõtted ja ei väljenda mingil määral teadusnõukoja seisukohti, mis on konsensuslikud.

Koroonaviirus on tänaseks haaranud kogu maailma. Infektsioonhaigustele ebatavaliselt on rohkem pihta saanud kõrgelt arenenud riigid ja vähem on haigust madalama arengutasemega maades.

” Rootsi olukorda on veel vara hinnata.

Põhjused pole päris selged. Arvatakse, et mingit osa mängib kokku kuivanud turismisektor ja mingit osa ka olukord, kus arengumaades on valdavalt noorem elanikkond. Vale pole ilmselt ka fakt, et kui ei testi, siis ei tea. Kogu maailmas registreeritud peaaegu 3 miljonit haigusjuhtu on neist 97% hinnatud kergeteks haigusjuhtudeks.

Positiivsena tuleb märkida, et kõigis kõrge nakatumistasemega riikides on nakatumise kõver pööranud allapoole ja on vähenemas ka surmade ning intensiivravi vajavate isikute arv. Siis on nakatunute arvu langus pigem visa ja aeglane. Enamus kõrge haigestumisega riike väidab ka, et nende meditsiinitöötajad on küll väga tugeva surve all, aga intensiivravi- ja haiglakohti jätkub kõigile, kes seda vajavad.

Uute nakatunute arv on praeguseks väike Hiinas ja Lõuna Koreas ning mandrist kaugel asuvates saareriikides (Austraalia, Uus-Meremaa, Island). Rootsi olukorda, kus on ainukesena valitud teistest riikidest erinev puhanguga toimetuleku tee, ja kus suremus ja haigestumus on oluliselt suurem kui teistes Põhjamaades, on praegu veel vara hinnata.

Koroonaviirus ja lapsed

(tänan dr. Eda Tamme kirjanduse kokkuvõtte eest)

Lapsed, eriti vanuses 1-<10 aastat, põevad COVID-19 infektsiooni kergelt ja nakatuvad harvemini kui täiskasvanud. Seda on näidatud kõigis riikides ja senistes publikatsioonides. See ei tähenda aga, et ükski laps poleks intensiivravi vajanud ja on ka üksikuid surmajuhte.