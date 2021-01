Irja Lutsar langes vaktsiinivastaste lausrünnaku alla: arvatakse, et ma ei olegi inimene

Lutsar: arvatakse, et ma ei olegi inimene

Viroloogiaprofessor ütles täna Delfile, et ei ole kunagi varem saanud nii palju negatiivset tagasisidet, kui pärast kõnealust Facebooki-postitust. Ta tunnistas, et vastab seetõttu telefonikõnedele ettevaatlikkusega.

"Ta (Vesterinen -toim) helistas mulle, kell oli pool üheksa õhtul. Ma olin suhteliselt väsinud, aga ootasin ühte teist kõnet ja võtsin võõra numbri vastu. Ta ei öelnud mulle hetkekski, et ta lindistab. See oli provotseeriv, see oli ründav," kirjeldas Lutsar.

Juba sama päeva hilisõhtul oli lindistus koos Lutsari telefoninumbriga jõudnud Facebooki.

"Te võite ette kujutada, mis sellele järgnes. Täna hommikulgi saatis üks inimene mulle Messengeri sõnumi, et NKVD tappis rohkelt inimesi, teie olete samasugune," rääkis Lutsar.

Tema sõnul on sedalaadi rünnakuid tulnud viimastel päevadel ohtralt, järgnenud on kõnede laviin.

"Ma rääkisin Riigikantseleiga. Nad ütlesid, et proovisid Facebookiga rääkida, et see maha võtta. Ülikooli meediainimesed olid ka mures selle pärast. Aga ma ei tea, kuidas seda sealt maha võtta. See on olnud väga ebameeldiv," tõdes viroloogiaprofessor.

Lutsar tunnistas, et ei oska enam seesuguse skeptitsismiga võidelda.

"Ma püüan aru saada, kui inimene on vaktsiinivastane või ei usu koroonaviirusse, aga see teiste inimeste solvamine, sellest ma ei saa aru," tõdes ta.

"Mulle tundub, et inimesed arvavad, et ma ei olegi inimene. Ma olen justkui keegi, kellele võib kogu oma viha pidevalt kaela valada. Küll Messengeri, küll e-kirjade, küll telefoni teel. See on päris hull, mis on Eesti ühiskonnas juhtunud," tõdes ta.