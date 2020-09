Irja Lutsar kritiseerib Tallinna koroonameetmeid: paistab nii, et paneme töö kinni, et jääks rohkem aega lõbustusteks õhtul

"Minu isikliku arvamuse kohaselt ei ole see küll õige meede. Me peaksime kasutama meetmeid seal, kus nakatumine levib ja panema kinni neid," sõnas Lutsar ERRile.

Ta lisas, et esimene meede linna poolt oleks pidanud olema erapidude reguleerimine. "Minu arusaamine on, et enne töö ja mitte lõbu. Aga praegu paistab nii, et paneme töö kinni, et jääks rohkem aega lõbustusteks õhtul."

Lutsar lisas, et tervikuna on ka praegused Eesti ja ka Tallinna näitajad madalad ja Tallinna meetmed seetõttu ebaproportsionaalsed.

"Tagantjärele vaadates said kevadel mingid asjad liiga vara kinni pandud. Me peame väga ratsionaalselt suhtuma ja tegema vaid piiranguid, millega oleme võimelised kolm-neli aastat elama," sõnas Lutsar.

Rääkides linnapea maskide kandmise üleskutsest, ütles Lutsar, et maske peaksid kandma need, kes on määratud isolatsiooni või kelle lähedaste seas on viiruse kandja.

Delfi kajastas täna, et pealinnas rakendub kollane stsenaarium, mis tähendab tunduvalt rangemaid piiranguid.

Ennetava meetmena paigaldatakse septembrikuu jooksul kõikides koolides termokaamerad ja rakendatakse õpilaste hajutamist. Õppetöö toimub võimalusel koduklassi põhimõttel. Koolides peavad õpetajad kasutama visiire.

Sotsiaalteenuste osutamine jätkub igapäevaselt, kuid teenusele tulevatele klientidele tehakse tervisekontroll.

Ennetavad meetmed võetakse sõidukijuhtide kaitseks kasutusele ka ühistranspordis – nii ei ole reisijatel enam võimalik bussi või trolli siseneda esiuksest ning sõidukijuhtide kaitseks luuakse sanitaartsoon esiuksest kuni esimese istmereani.

Mihhail Kõlvarti sõnul asub linn rakendama ennetusmeetmeid, et vältida hullemat stsenaariumi ehk kevadise olukorra kordumist. "Täna ja praegu on meil kõigil võimalus ära hoida kõige hullem – kaitstes iseennast ja teisi. Me ei peaks ära ootama, millal kehtestatakse eriolukord, vaid me peaksime tegema kõik endast sõltuva, et seda ei tuleks."

