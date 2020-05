Irja Lutsar koroonaviirusest: pindade pealt nakkuse saamist pole tõestatud

Teadusnõukoja juht Irja Lutsar rõhutas ERR-i saates "Otse uudistemajast", et suur osa ajaloolistest meditsiinilistest suuravastustest on tulnud sõdade ajal ning ka praegune olukord aitab sellele sarnaselt koguda teadmisi, kuidas tulevikus pandeemiat käsitleda.

Koroonaviiruse leviku suhtes on Lutsari sõnul mingi selgus tekkinud ja kuigi viirust on leitud õhus lendlevana, vajab see levimiseks ikkagi inimese keha ja suletud ruumi. "Mis aga on selgunud, on viirus ei levi mitte ainult aevastamisel ja köhimisel, suur osa viirusest levib ka rääkimisel," ütles Lutsar.

"Võib öelda, et see on pidude ja tiheda kontakti haigus," ütles Lutsar, lisades, et terviseametil on võimekus haigeid ja nende lähedasi monitoorida ning selle tõttu on tema arvates viirus Eestis kontrolli all.

Samuti tõi Lutsar välja, et praktilist tõestust selle kohta, et koroonaviirus levib pindade pealt, hetkel ei ole.

"Viirus vajab alati peremeesrakku, tal endal ei ole meetodit energiat toota. See võib olla loom, inimene või taim, seal saab ta paljuneda," selgitas Lutsar.

Koroonaviirus SARS-CoV-2 Inimesed, kes kahtlustavad nakatumist koroonaviirusega, peaksid võtma ühendust oma perearstiga, küsima nõu perearsti nõuandeliinilt 1220 (välismaalt +372 634 6630) või koroonaviirusega seotud küsimuste jaoks loodud numbril 1247 või vajadusel kutsuma kiirabi, helistades hädaabinumbril 112 .

(välismaalt +372 634 6630) või koroonaviirusega seotud küsimuste jaoks loodud numbril või vajadusel kutsuma kiirabi, helistades hädaabinumbril . Olulised telefoninumbrid: 1247 – Käitumisjuhised eriolukorras toimetulekuks ja koroonaviirusega seotud küsimustes (24h, tasuta) 1220 – Perearsti nõuandetelefon eesti ja vene keeles, pakub meditsiinialaseid nõuandeid ja konsultatsiooni (24h, tasuta) 53 01 9999 – Välisministeeriumi konsulaarinfo, kui oled välismaal hätta jäänud (24h) 112 – Hädaabinumber kiirabi, pääste ja politsei kutsumiseks (24h, tasuta)

COVID-19 sümptomid on sarnased gripi sümptomitele. Viiruse levinumad sümptomid on köha, palavik ja hingamisraskused .

. Parim kaitse nakkushaiguse leviku vastu on käte pesemine ja inimestega kontaktist hoidumine .

ja inimestega . Valitsus kehtestas viiruse kiire leviku tõttu 17. maini eriolukorra. Loe lähemalt, mida see kaasa toob!

Pärast välismaalt naasmist peavad nii Eesti elanikud kui ka välisriigi kodanikud olema kaks nädalat isolatsioonis. Loe lähemalt Välisministeeriumi kodulehelt!

peavad nii Eesti elanikud kui ka välisriigi kodanikud olema kaks nädalat isolatsioonis. Loe lähemalt Välisministeeriumi kodulehelt! Loe lähemalt koroonaviirusest Terviseameti kodulehelt!