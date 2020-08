Irja Lutsar: koroonaviiruse vaibumise märke ei paista kusagilt

Viiruse levik ja nakatumine



Viiruse leviku seisukohalt võib riigid jagada järgnevalt:

1. Riigid, kus veebruari-aprilli nakatumise laine oli intensiivne ja seetõttu kehtestati ka väga ranged piirangud, mida praeguseks lõdvendatud on. Vaatamata intensiivsele nakatumisele on isegi neis riikides antikehad tekkinud mitte enam kui 10% populatsioonist (siiski on suured piirkondlikud erinevused). Enamuses neist riikidest (Hispaania, Inglismaa, Belgia, Holland) on täheldatud nakatumise mõningast tõusu, millega senini pole kaasnenud suremuse ega intensiivravi vajaduse tõusu. Kas põhjuseks on see, et nakatuvad peamiselt noored inimesed või pole uus tõusulaine veel jõudnud faasi, kus suremus tõuseb, või põhjustab nakatumise tõusu laialdane testimine on praegu vara öelda. Samuti on tõusukõver oluliselt lamedam. Nakatunute arvu tõus pärast piirangute leevendamist oli oodatav ning enamus eksperte ja mudeleid ennustasid seda juhtuvat. Praegu ei kiirusta need riigid laialdaste piirangute kehtestamisega pigem rõhutatakse sotsiaalse distantseerumise ja testimise olulisust.

2. Riigid, kus esialgne nakatumine oli väga tagasihoidlik või kestis lühikest aega. Neis on täheldatav nakatumise oluline tõus, millega seni pole kaasnenud meditsiinisüsteemi ülekuumenemist. Siin võiks näiteks tuua Balkanimaad, Iisrael, Austraalia, Singapur, Hong-Kong, Luksemburg, Tšehhi jt. Suure tõenäosusega pole tegemist uue lainega vaid viirus on kogu aeg neis riikides ringelnud. Kõigis neis riikides on jälle kehtestatud erinevaid piiranguid, sellele vaatamata nakatumine jätkub.

3. Riigid, kus nakatumine algas hiljem kui enamuses Euroopa maades ja kus see püsib endiselt kõrgel tasemel. Venemaal näiteks raporteeritakse iga päev umbes 5000 uut juhtu ja umbes 100 surma. Ameerika Ühendriikides on nakatumine liikunud idarannikult läänerannikule ja lõuna osariikidesse. Vaatamata sellele, et mõnedes idaranniku piirkondades on nakatumine kontrolli all on üleriigilised näitajad aga endiselt kõrged. Lõuna-Ameerika riigid kuuluvad ka siia kategooriasse. Nakatumise langustrende praegu veel märgata pole, pigem jätkub tõus.