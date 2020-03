Irja Lutsar: koroonaviiruse pandeemia Euroopas veel vaibumise märke ei näita

Mõlemas riigis (Itaalias viimased kuus-seitse päeva ja Hispaanias viimased neli päeva) on näha uute nakatunute arvu stabiliseerumist – Itaalias umbes 6000 uut juhtu ja Hispaanias 7000-8000 uut juhtu päevas. Kas tipp on saavutatud ja millal algab langus, on veel vara öelda? Itaalias on nakatunute arvu tõus kestnud umbes kolm nädalat ja Hispaanias kaks nädalat, aga enne kui nakatumise kõver allapoole keerab, on raske öelda nakatumiste kõvera tegelikku pikkust.

Surmajuhtude arv mõlemas riigis on endiselt kõrge või väga kõrge.

Nii Itaalias kui ka Hispaanias on kehtestatud mitmeid piiranguid, sealhulgas ka teatud piirkondade või kogu riigi täielikku sulgemist, sotsiaalse distantseerumise nõuet, koolide ja liikluse sulgemist jne.

Põhjused, miks Hubei provintsis nakatumise kõver pööras allapoole vaid mõned päevad pärast rangete piirangute kehtestamist ja miks sarnast kõvera langust ei olnud näha ei Itaalias ega Hispaanias, vajavad detailsemat analüüsi ja on antud momendil liiga spekulatiivsed.

Itaalia, eriti mõned provintsid nagu Veneto, on kasutanud laialdast testimist. Mitte küll nii laialdast nagu Lõuna-Korea, Norra või Island, aga testimiste hulk on olnud provintsiti erinev.

7. Teise grupi moodustavad riigid, kus suremus miljoni elaniku kohta on 30 piires. Sellesse gruppi kuuluvad Prantsusmaa, Šveits, Holland, Belgia ja Luksemburg. Nakatumise tõus algas neis riikides 10. märtsi paiku ja see tundub olevat pigem suurenev kui tasakaalu saavutav. Kõigis neis riikides on rakendatud erinevad sotsiaalse distantseerumise meetmed ja muid meetmeid puhangu pidurdamiseks.

Iraanis algas haigestunute arvu tõus samaaegselt Lõuna-Koreaga. Nüüdseks on uute juhtude arv püsinud stabiilselt kõrgena ja kui üldse, siis viimastel päevadel see pigem tõuseb.

8. Kolmanda grupi moodustavad ülejäänud Euroopa riigid, kus suremus on kümme või vähem juhtumit miljoni elaniku kohta.

Rootsi on ainuke riik, kus on küll kehtestatud mõningad piirangud, kuid riigi täielikku sulgemist rakendatud pole. Siiski pole Rootsi seda meedet kunagi välistanud. Kasutusel on vaid tõsisemate haigusnähtudega isikute testimine, nakatunute arv näitab tõusutendentsi, kuid tõus on aeglasem kui eelnimetatud Euroopa riikides.

Norra on kasutanud laialdast testimist, nakatunute arv on stabiilne, kõikudes 200-300 juhtumi ringis päevas. Norras on kehtestatud ranged piirangud.

Taani kasutab sarnaselt Rootsiga vaid tõsisemate haigusjuhtude testimist ja nakatumise kõver sarnaneb Norrale.

Uute nakatunute arv kõigis Põhjamaades (Norra, Taani, Rootsi, Soome, Island ja Eesti) on viimasel paaril nädalal olnud kümne protsendi piires vaatamata erinevatele meetmetele või testimise strateegiatele – peaaegu kogu rahvastiku testimine Islandil, laialdane testimine Norras või piiratud testimine Taanis ja Rootsis.