Irja Lutsar: koroonaviirus pole kuhugile kadunud, Eestis on suur potentsiaal teise laine tulekuks

"Viirus pole veel kuhugi kadunud," rõhutas Lutsar.

Delfi avaldab Lutsari ülevaate täismahus:

Koroonaviirus — Eesti epideemiale ja pandeemiale tagasi mõeldes

SARS-CoV-2 ja tema levik

1. Tegemist on ümbrisega RNA viirusega, mis on geneetiliselt kõige sarnasem nahkhiirte koroonaviirusega ja SARS-CoV-1-ga. Kõige suurema tõenäosusega pärineb viirus nahkhiiretelt; esimesed inimeste haigestumised on kirjeldatud detsembris 2019. Siiani pole kinnitust leidnud fakt, et tegemist oleks inimeste poolt disainitud viirusega, mis on laborist välja sattunud kas ettevaatamatusest või pahatahtlikkusest. Esialgsete andmete alusel sisenes viirus inimkonda Hiinas Wuhanis, kust viirus on siiani levinud üle kogu maailma. Siiski on viimase aja uuringud Itaaliast ja Hispaaniast leidnud SARS-CoV-2 jääke reovees juba vastavalt 2019. aasta detsembris ja märtsis. Kas see tähendab, et viirus ringles Euroopas juba 2019. aastal, vajab veel kinnitust.

2. Viiruse levitajateks on peamiselt inimesed kas siis, kui neil on haigussümptomid, või 1-2 päeva enne sümptomite teket (presümptomaatilised isikud). Asümptomaatiliste isikute osa haiguse levitamisel on siiani halvasti tõestatud, aga seda on ka väga raske tõestada. Viirust levitavad ennekõike nooremad inimesed, kes palju ringi liiguvad, samas kui haigus kulgeb raskelt just vanadel inimestel. Viiruse RNAd (väga harva ka elusat viirust) on leitud erinevatelt pindadelt, õhust ning — nagu eelpool öeldud — reoveest. Uuringud on valdavalt läbi viidud haigla keskkonnas, kus viiruse kontsentratsioon on eeldatavalt kõrge. Siiani pole tõestust, et viirus leviks toidu või veega.

3. Viirus on levinud Hiinast Kagu-Aasia riikidesse ning Euroopasse. New Yorgis läbi viidud uuringute alusel sattus viirus Ameerikasse kõige suurema tõenäosusega Euroopast ja mitte otse Hiinast.

4. Praeguseks on Lääne-Euroopa riikides nakatumine ja suremus oluliselt langenud, eriti märkimisväärne on langus olnud viiruse poolt tugevalt haaratud riikides (Itaalia, Hispaania, Prantsusmaa, Belgia, Holland jne). Samas, kui suhteliselt tagasihoidlikult kannatanud mõnedes Ida Euroopa riikides on tekkinud uued nakkuskolded ja nakatumine tõuseb. Puhangud esinevad kaevandustes (Poola, Tšehhi), toiduainete tööstuses (Saksamaa) ja ööklubides (Horvaatia ja Lõuna-Korea), tõestades veelkord, et viirusele meeldib jahe ja niiske keskkond ning tihedad inimeste vahelised kontaktid. Viirusest on eriti haavatavad võõrtöölised, kelle elutingimused pole sageli kiita. Õnneks on enamuse puhangute korral tegemist nooremate inimestega, kellel COVID-19 kulgeb tavaliselt kergelt.