Irja Lutsar koroonakriisist: piiranguid tuleb tugevdada. Ühiskonna lukkupanek pole välistatud

"See, et arvud tõusevad, on pigem väiksem üllatus, kui see, et arvud langevad," rääkis ta ERRile. "Ei välista ka olukorda, et ühel päeval on tuhat nakatunut."

Ta näeb küll tunneli lõpus valgust, sest kaks vaktsiinitootjat on andnud Euroopa ravimiametile sisse taotluse vaktsiini müügiks Euroopas, ent selle valguse suunas on vaja veel mitu kuud mööda pimedat tunnelit kõndida, sest eesliinitöötajate ja riskirühmade vaktsineerimine võtab pikalt aega, isegi kui vaktsiin jaanuaris Eestisse jõuab.

"Arvan, et meil tuleb rohkem kui kaks kuud vastu pidada," ütles Lutsar. "Oleme maratonil, selle lõpuosa on alati kõige raskem."

Ta peab tõenäoliseks, et aprilliks-maiks saab 300 000 inimest vaktsineeritud.

Lutsar tunnistas, et ka ühiskonna täielik lukkupanek nagu kevadel ei ole välistatud, kuid seda ei võeta ette esimeses järjekorras. Enne on kavas sulgeda spordisaalid, spaad, kohvikud, hobiringid jne. Need on teadusnõukoja ettepanekud, mida valitsus on arutamas.

