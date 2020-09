Irja Lutsar: kõik on kontrolli all. Muretsemiseks pole põhjust enne, kui intensiivravikohtade täituvus ületab 70%

Aleksander Pihlak aleksander.pihlak@delfi.ee RUS

Foto: Tiit Blaat

Koroonaviiruse nakatumisnäitaja tõuseb jõudsalt ja tänaseks on see Eestis kerkinud 24,3ni. Valitsust nõustav mikrobioloog ja viroloog Irja Lutsar on seisukohal, et kõik on kontrolli all. Muretsemiseks on põhjust alles siis, kui kolmanda astme intensiivravikohtade hõivatus ületab teatud piiri.