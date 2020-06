Irja Lutsar: ilusa ilma korral on jaanipäev suhteliselt ohutu

Kui eelmisel nädalal võis veel mõne koroonakolde tõttu näha nakatumiste arvu erakorralist kasvu, siis Lutsari sõnul on sel nädalal olukord stabiliseerunud.

"Ei tea, kas tohib rõõmu tunda, aga nakatumine on võtnud stabiilsema kuju," avaldas Lutsar lootust, et praegust olukorda suudetakse säilitada. Siiski on tulemas jaanipäev ja siinkohal tuleb mõjuteguriks ilm.

"Ma kuidagi ei taha öelda, et ärge jaanituld tehke ja ärge sõpradega kokku saage. Aga kui näete, et ilm kerab ära, siis ei soovita ma minna sõprade juurde maamajja, olla ühes toas, kus on niiske ja jahe. Need on viiruse levikut soodustavad tingimused," ütles Lutsar. "Kui tuleb ilus ilm, siis lõkke ääres on suhteliselt ohutu olla," selgitas ta.

Sama kehtib Lutsari sõnul ka aktuste kohta - neid õues korraldades probleeme ilmselt ei teki. "Aga kui on kohutav vihmasadu, on selge, et inimesed ei saa ligunema jääda. Kui on perepidu sõprade ja naabritega, siis ma seal probleemi ei näe," selgitas ta.

Kui peaks ka peale üritusterohket perioodi tekkima puhangute laine, siis selliseid piiranguid, millega juba kevadel napilt harjuda jõudsime, Lutsari sõnul loodetavasti ei tule.

"Ma arvan, et oleme targemad. Tahaks väga loota, et kogu riiki kinni ei panda," ütles Lutsar. "Olen seda meelt, et kui probleem on Lasnamäel, pole vaja Haanjas midagi kinni panna," tõi ta näite.

Seega saavad piirangud olema tõenäoliselt fokusseeritud juhtumipõhiselt sinna, kus probleem tekib.

