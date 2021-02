Irja Lutsar ärevatest vaktsiiniuudistest Lõuna-Aafrika Vabariigis: äkki jätaks muretsemise natuke hilisemaks

Karoliina Vasli toimetaja RUS 6

Irja Lutsar Foto: Tiit Blaat

Teadusnõukoja liige Irja Lutsar sõnab, et Lõuna-Aafrika Vabariigi pettumusest AstraZeneca koroonavaktsiini osas on veel vara väga suuri järeldusi teha. Küll aga nendib ta, et ega saagi loota, et vaktsiinimaastiku teerajajad koroonaviiruse maailmast kohe ära kaotavad.