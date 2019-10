Intriig Tartus: Keskerakonda juhtima asunud Jaan Toots tahab abilinnapeasid välja vahetada?

Tartu linnas on Keskerakond juba ammusest ajast koalitsioonis linna juhtiva Reformierakonnaga. Juba siis, kui Toots valiti Musta vahele, tekkisid küsimused abilinnapeade saatusest, aga siis ütles Toots ERR-ile, et abilinnapeadest on veel vara rääkida.

Delfi andmetel on Tootsil kavatsus mõlemad Keskerakonna abilinnapead välja vahetada. Abilinnapea Lepajõe ütles, et sellised sõnumid on ka temani jõudnud, aga otseselt temaga keegi rääkinud pole. Eelmisel nädalal oli Keskerakonna Tartu piirkonna juhatus, kus kõik avaldasid talle toetust. Homme on uus juhatuse koosolek. "Eks homme on näha," arvas Lepajõe oma tulevikust.

Toots ise ei soovinud midagi pikemalt kommenteerida. "Niipalju, kui on parteilasi, on mõtteid. Homme õhtuks on selge, mis juhtub," lausus Toots.