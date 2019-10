Intriig Tartus jätkub: Mailis Reps ja Jaan Toots kohtusid linnapeaga

Klaas kinnitas Delfile, et kohtus täna hommikul Tootsi, Repsi ja Korbiga. Meeri sõnul selgitasid nad talle tekkinud pingeid. Kohtumise lõpuks kinnitati, et kahe erakonna koostöö ülikoolilinnas on hea ning koalitsioon lõhki ei lähe.

Kohtumise järel läksid keskerakondlased Tartu piirkonna juhatuse koosolekule personaliküsimusi arutama. Hetkel see veel kestab.

Eile kirjutas Delfi, et septembri lõpus Keskerakonna Tartu piirkonna juhiks valitud Toots tahab kuuldavasti välja vahetada Keskerakonna abilinnapead Monica Ranna ja Madis Lepajõe.

Lepajõe kinnitusel ei olnud sellised sõnumid tema jõudnud. Toots ise ei soovinud midagi pikemalt kommenteerida. "Niipalju, kui on parteilasi, on mõtteid. Homme õhtuks on selge, mis juhtub," lausus ta.

