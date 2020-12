INTERVJUU | Urmas Sule olukorrast haiglates: neilt, kes pole varem nakkushaigeid ravinud, eeldab see praegu eriti suurt sisemist jõudu

Olete uus terviseameti hädaolukorra meditsiinijuht. Kuidas möödus esimene töönädal?

Ei saa tegelikult öelda, et ta üldse möödunud oleks. Vaikselt tiksub ta nädalavahetusel samamoodi edasi — eks meil sellist informatsiooni, millega midagi peale hakata, laekub sõltumata sellest, mis nädalapäev on. Tuleb seda nii reede õhtul kui laupäeva hommikul.

Patsiente tuleb pidevalt suuremas mahus juurde ja ka haiglaravi vajajate hulk pidevalt kasvab — kõik läheb praegu tegelikult täpselt prognoosi raamides.

Prognoosidest rääkides — mis hakkab juhtuma 10. detsembril? Ütlesite kolmapäeval ERR-ile, et plaani järgi peavad haiglad hakkama siis suurendama haiglakohtade arvu.

Eks me esmaspäeva hommikul vaatame üle. Krista Fischer tutvustab meile uuendatud prognoose, siis teeme nädala plaani. Aga kui ma nüüd vaatan selle peale, mida me oleme enne prognoosinud ja kus me tegelikult täna oleme, siis mina tõesti ei näe küll kuskil nakkuskordaja langemist, pigem vastupidi. See püsib enam-vähem stabiilselt samal tasemel ja see tähendab igal juhul seda, et kui kõik läheb samamoodi edasi, siis peale kümnendat detsembrit peame haiglate poolt olema valmis veelgi suuremas mahus patsiente vastu võtma.