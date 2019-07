INTERVJUU | Tiit Maran: see, kuidas praegu metsa majandatakse, ei tundu mõistlik

Sarah Adamson reporter-toimetaja RUS

Tiit Maran Foto: Karin Kaljuläte

Lähiajal on tulnud mitmeid teateid inimeste sekka eksinud metsloomadest, kelle tavapäratut liikumist võib mõjutada intensiivne metsamajandus, nentis zooloog, Tallinna loomaaia direktor Tiit Maran. "Mets ei ole ju ainult puidumass, see on suur ökosüsteem, mida tuleb vaadata tervikuna."