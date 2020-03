INTERVJUU | Siseminister Mart Helme: riigipiiridel jagatakse paberkujul ankeete, mis sisestatakse digiprogrammi

Teie üleskutse on, et viirusepiirkondadest välismaalased Eestisse ei naaseks. Kui nad seda teevad, siis võidakse nad karantiini suunata. Kas me teame, kus on majad, kohad, kuhu nad pannakse? Või pannakse nad hotellidesse?

Ei me mingeid kummitushotelle tegema ei hakka. Põhimõtteliselt on see võimalik, eriti olukorras, kus turiste eriti ei ole, et valitsus sõlmib mõne hotelliga lepingu. Aga ma kujutan ette, et sellesse hotelli ei taha pärast väga pikka aega keegi minna, seega me selliseid hotelle tegema ei hakka. See on praegu lahendamisel. On palutud PPA sisendit ja ka kohalike omavalitssute sisendit. Küsimus on ka selles, et kuidas me kontrollime, et need inimesed seal ka lõpuks on. Me ju neid arreteerima ei hakka.

Mõnes kohas on paar inimest. Aga meil siin on ikka veel otseühendusi kriisikolletesse, näiteks eile õhtulgi tuli lend Bergamost. Seal pole ju vahet, välismaalane või mitte, kõik tuleks kohe karantiini panna?

Eesti inimestega on ikka lihtne, nad lähevad oma koju. Ja siin olemas meil seadustes paragrahv, mis ütleb, et inimesed, kes teadlikult levitavad nakkushaigusi, saavad karistada. Inimesi informeeritakse, neilt võetakse allkiri, et nemad on kodus. Meil on ka kokkulepe, et kui lähikondsed ei suuda neid eluvajadustega rahuldada, siis kohalikud omavalitsused teevad seda. Aga välismaalastega ei ole meil veel lukku löödud lahendust.

Kirjeldasite seda ankeeti, mida inimesed peavad piiril täitma, et anda üles, kust nad on tulnud. Aga kas teil on võimekus neid ka töödelda?

Jah, see jõudlus on olemas. Ja meil on vist juba valmis või kohe valmimas digiprogramm.

Kas tuleb digiankeet?