INTERVJUU | Riina Solman: perelepitus ei vii lahutanud vanemaid kokku, vaid lahendab laste hooldusküsimusi

Perelepitus nimetusena tekitab segadust. Paljud on esmalt arvanud, et tegemist on lahutanud vanemate taas kokku viimise teenusega, mitte vanemluse jagamise ja laste hooldusküsimuste kokkuleppega, mida see tegelikkuses on.

Tegemist on eelkõige vanemate vahelise koostöö soosimise ja lepitamisega ning sellega, et nad jõuaksid last puudutavates küsimustes omavahelisele konsensusele.

Kas oskate näitlikustamiseks välja tuua mõne juhu, kus perelepitus saaks konflikti lahendada?

Lahutusprotsess, kus osapooled on lastega seotud hooldusküsimustes motiveeritud kokkuleppele jõudma ja laste huvide nimel erimeelsused kõrvale heitma.

Kas seda süsteemi saaks kasutada ka siis, kui kodus on toimunud koduvägivald ning osapooled on sel põhjusel tülis?

Lähisuhtevägivald on keeruline ja võib olla hiiliv ning varjatud probleem peres. Kui vägivald on ilmne ja osapooled ei ole võrdsed partnerid, siis ei saa me rääkida ka lepitamisest - see on Instanbuli konventsiooniga ka keelatud.

Lahutuse järgselt on paaridel palju tülisid. Lepitaja eesmärk on aidata paaril toime tulla lahkuminemisest tingitud emotsioonidega ning aidata jõuda dialoogini, et saaks võimalikuks kokkulepete sõlmimine.

Kas uue süsteemi järgi ei peaks pere maksma midagi või jääb omaosalus alles? Kui suur see eeldatavasti on?

Esialgsete plaanide kohaselt oleme kaalunud mudelit, kus pere saab tasuta 5 nii-öelda seanssi. Edasi võib olla tõenäoline, et pere peab ise tasuma või siis jääb see kohaliku omavalitsuse kanda.

Kas sotsiaalministeerium on ka plaane kuidagi kodus tekkivate konfliktide ennetamiseks, et asi ei peaks üldse perelepituseni jõudma?

Siseministeeriumil on kavas üle vaadata koostöös teiste ministeeriumitega võimalikud ennetavad tegevused. Ennetus on alati parem sekkumine kui kahjude korvamine. Hetkel pakuvad vägivalda ennetavaid programme kolmanda sektori organisatsioonid. Väga hea ennetav programm on PREP-paarisuhtekoolitus, mis annab head oskused, kuidas suhetes toime tulla. Ka PREP-koolitus peaks tasuta olema, praegu maksab üks koolituskord 50 eurot ja vaja läheb vähemalt 10 sessiooni, et koolitusest kasu oleks.

Kuidas perelepitus üldse välja praegu näeb?

Perelepitus on juhitud protsess, kus osalevad konflikti osalised ja lepitaja. Kohtutakse umbes viiel korral, mille käigus väljendatakse oma ootuseid, vajadusi ja võimalusi. Ideaalis on tulemuseks kokkulepe.