INTERVJUU | Psühholoog: enesetapu kõige sagedasem põhjus on ravimata depressioon

Suures töö- ja koolisaginas, mis sügisel alati lahti läheb, on töö- ja puhkeaja tasakaal väga tähtis, kuid see kipub paraku ikka ununema. Me ei ole robotid, kes hommikust õhtuni peavad suutma kõike maksimumiga teha. Ka hobideks ja niisama meeldivateks asjadeks peab jääma ruumi, sest toredad tegevused annavad igapäevaelule rõõmsat nooti. Muidugi jäävad mõned tegevused praktiliste takistuste taha, näiteks on liiga kulukad, aga midagi leiame ikka. Olgu see küünlavalgus, mõnus soe dušš või jutuajamine ema, sõbra või lapsega.

Pimedal ajal otsivad paljud tervisele turgutust ka apteegist. Kas sellest piisab?

Inimesed on väga erinevad ja samamoodi oleneb, kellele millest piisab. Enamikel meist on mõistlik talveperioodil D-vitamiini lisaks võtta, pingelisemal perioodil soovitavad arstid tihti ka magneesiumikuuri teha. Üldiselt aga tuleb muidugi tähelepanu pöörata sellele, et vajalikud ained toidulaualt kätte saaks. Toitumine peab olema regulaarne ja tasakaalus, see on vaimse tervise hoidmiseks hästi tähtis. Kõik meie aju kemikaalid ja rakud toodetakse samast toidust, mis me sisse sööme nii et selle kvaliteedile tasub mõelda.

Kas inimesed on ajaga teadlikumaks saanud, et oma vaimsele tervisele tuleb tähelepanu pöörata ja teevad selleks rohkem ära?

Mulle paistab küll, et inimeste teadlikkus on päris oluliselt tõusnud. Kui ma vaatan, kui palju vaimse tervise alaseid koolitusi kutsutakse tegema ettevõtetesse, lasteaedadesse ja koolidesse, nii vanematele, õpetajatele kui ka õpilastele, on see märk, et inimesed teadvustavad, et oma vaimse tervisega tuleb tegeleda.

Lastele korraldatakse ka vaimse tervise teemalisi tunde. Koolides kasutatakse näiteks vaikuseminutite programmi, mis aitab lastel keskendumist õppida ja toetab seda. Kitsaskohti on muidugi ka –koolipsühholoogide nappus ja et psühholoogilisele abile ei ole alati kõige parem ligipääs.

Teadlikkus depressioonist ja ärevusest on samuti viimaste aastatega paranenud. Mida tuleks võib-olla rohkem õppida on see, mida ikkagi ette võtta, kui märkad, et sul on meeleolu pikemat aega kehvem või kui näed, et lähedasel on keeruline aeg.

Kuidas depressioonis ja enesetapumõtetega inimest märgata? Mis tema käitumises võib sellele viidata?

Alustuseks tuleb öelda, et depressioon on hästi levinud haigus. Seda võib elu jooksul kogeda kuni viiendik inimestest ehk iga viies meist on selle kogemusega või põeb hetkel depressiooni. Depressioon tähendab, et inimene enda sees tunneb suurt kurvameelsust, lootusetust ja masendust, mis mõjutab tihtipeale ka tema käitumist. On inimesi, kellel see paistab välja, ta tundub endassetõmbunum. Oluline on kontrast: kui varem on inimene olnud rõõmsameelne, sotsiaalne, kontaktne, siis mingil hetkel võib ta endasse sulguda ja eelistab rohkem üksi olla mitte seltskonnas käia. Samuti võib ta hakata vältima tegevusi, mis talle varem meeldisid. Muutuda võib inimese söögiisu, seda võib olla näha tema välimusest, suurest kaalulangusest või -tõusust. Raskematel juhtudel võib inimese aktiivsustase nii palju langeda, et tal on hommikul väga raske voodist välja saada nii et ta päriselt ei suudagi üles tõusta.

Millest veel võib näha olla, et inimesel on depressioon, on suhtlusviis. Depressiooni langenud inimene võib olla ärrituvam, konfliktsem, ta paiskab välja kommentaare ja mõtteid, mis viitavad sellele, et ta tunneb end halvasti või tema enesehinnang on langenud. Näiteks negatiivset tagasisidet saades võib ta pahvatada, et ta ei saa millegagi hakkama, on saamatu. Paarisuhtes võib ta tüli korral öelda, et keegi ei armasta teda. Ehk depressioon väljendub nii inimese mõtlemises, tema käitumises kui ka emotsioonides.

Kui rääkida suitsiidimõtetest, siis enamasti on enesetapukatsete ja enesetapu taga ravimata jäänud depressioon. See on kõige sagedasem põhjus. Suitsiidimõtted, mida inimene kogeb ja ka võib avaldada, annavad märku, et peaks arsti või psühholoogi poole pöörduma. Kui inimene nendest mõtetest räägib, siis peaks seda kindlasti tõsiselt võtma. Kindlasti ei vasta tõele müüt, et kes surmast räägib, see endaga midagi ei tee. On teada, et need, kes on suitsiidi sooritanud, on kellelegi millalgi öelnud, et neil on sellised mõtted. Need on omavahel otseselt seotud. Kahjuks me alati ei näe ega saa aru, et inimene end halvasti tunneb või ei mõista selle tõsidust, sest me oleme ka head varjajad. Samuti mängib siin rolli see, et ühiskonnas on depressiooni osas paraku palju häbi – seda nähakse nõrkuse või laiskusena. See aga ei vasta tõele, sest depressioon on haigus.

Kuidas depressioonis lähedasele või sõbrale toeks olla, astuda see järgmine samm?