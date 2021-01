INTERVJUU | Poliitikaga lõpparve teinud Rainer Vakra: kui ma olen rabas jalutades asjad läbi mõelnud, siis mind ümber veenda pole võimalik

Heatujuline Rainer Vakra kinnitas Delfile antud intervjuus, et palgiaadiskandaal otseselt tema otsust poliitikast lahkuda ei mõjutanud ja keegi teda selleks ei survestanud. Küll aga ei saa me kunagi teada, kas Vakra oleks poliitikasse jäänud, kui ta oleks 2019. aastal riigikokku pääsenud.

Entusiastlikult tulevikku vaatav Vakra on oma poliitikukarjääriga rahul ja ootab esmaspäeva, mil saab jätkata keskkonnateemadega tegelemist, aga seda hoopis teiselt positsioonilt.

Mida uuest valitsusest arvate?

Tõenäoliselt ei kõla ma originaalselt, aga iga valitsus ilma EKREta on hea valitsus.

Ma olen 15 aasta jooksul poliitikas näinud, et südames soovivad kõik erakonnad ja poliitikud Eestile head. Kahjuks kukub kohati kas oskamatusest või soovist oma valijatele tohutult meeldida välja hoopis vastupidi. Ja ausalt öelda, EKRE kaabude puhul oli ikka nii piinlik ja valus korraga, et nende valitsusest lahkumine oli tõesti kui umbrohu eemaldamine kartulipõllult. Mulle läheb korda, et tänane valitsus on sõnades andnud lootust igale keskkonnast ja puhtast loodusest hoolivale inimesele, ning loodan, et seda kinnitatakse ka tegudega.