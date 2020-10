INTERVJUU | Parempoolsete juht Kristjan Vanaselja: Isamaa peaks olema enamat kui kaasa lohiseja või kolmas koalitsioonipartner

Möödunud nädalal Parempoolsete juhiks valitud ettevõtja rääkis Delfile, mis on ühenduse järgmised eesmärgid, mida arvab ta koalitsioonipoliitikast ja kuidas tuua Isamaa toetus madalseisust välja.

Parempoolsed on kritiseerinud nii valitsust kui ka Isamaad ja erakonna esimeest Helir-Valdor Seedrit. Kas ta peaks teie tõttu oma seljataguse pärast muret tundma?

Tegelikult ju ei ole siin küsimus selles, kas Seeder on meie peale solvunud või tunnetab meie tugevust. Küsimus on selles, millisena me üheskoos Isamaad näeme - milline on meie koht Eesti poliitikas ja millise ambitsioonikusega tahame erakonda edasi viia.

Miks Parempoolsed just Isamaa erakonna sisse tekkisid on see, et Isamaa on koguaeg nende väärtuste eest seisnud, mille eest ka meie seisame. Meie soov on, et Isamaa võtaks tagasi selle positsiooni ja oleks täpselt samasugune ambitsioonikas, tulevikku vaatav ja muutusi eest vedav erakond. Enamat kui kaasa lohiseja või lihtsalt kolmas koalitsioonipartner.