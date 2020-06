INTERVJUU | Mihhail Korb: olles lugenud tänast Eesti Ekspressi, sain väga kehvasti peasekretärina hakkama

Jaanuari lõpus laekus Keskerakonnale annetusena 50 000 eurot, ometi tagastasite selle juunis. Kuidas läks nii kaua aega, et raha tagamaa erakonnale selgeks teha?

No erakond tegutses vastavalt informatsioonile, mis tal oli. Otsus sai vastu võetud eelmine laupäev, kus diskussiooni tuli laste aspekt, mille üle hakati arutama. Ja üleüldse see annetus tekitas pingeid ühiskonnas. Selleks ajaks, kui pinged tekkisid, andis ühiskond signaali, et peate raha tagastama. Lisaks ilmus meedias kahtepidi mõistetav informatsioon ja selle tagajärjel otsustas erakond raha tagastada.

Kõnelesite ise Juhastega mais, miks te varem ei soovinud temaga raha päritolust kõneleda?

Tagantjärgi, jah, kõik sellest räägivad ja kõik seda küsivad. Ega siin selget vastust ei ole. Varem ei ole olnud sellist praktikat, selliseid küsimusi varem ei esitatud ja ei olnud tunnet, et oleks vaja kindlasti küsida. Inimene meiega otse kontakti ei otsinud, meiega ei suhelnud. Tänase tarkuse järgi oleks pidanud seda tegema, aga jaanuaris see ei tundnud midagi erakorralist, mis kindlasti vajaks lahendust. Tagantjärgi veelkord ütlen, et see oli viga. Sellist praktikat varem polnud ja keegi ei arvanud, et annetusest poleemika tekib.

Kui praktikat varem polnud, siis kas varasemate suurannetuste puhul nende päritolusse ei süvenetud?

Mis mõttes ei süvenetud? Sellel on mitmepidine tõlgendus. Tavaliselt annetuste puhul kahtlusi ei olnud, mingit diskussiooni selle üle ei olnud ja fakt võeti teadmiseks. Kui inimesega oli võimalik suhelda, siis teda tänati toetuse eest, sest inimene ei anna ainult raha, ta annab avalikkusele märku, et ta toetab seda erakonda. Kui inimesed erakonda toetavad, see ei ole mingi erakorraline sündmus. See on erakonnaseadusesse sisse kirjutatud ja seda peetakse normaalseks praktikaks. Kui keegi annetab, siis kohe ei kahtlustata, et oi, ta tegi midagi valesti ja peame üle vaatama, mis selle taga on.

Kas see on tavaline, et EKRE liikmed (Jana-Helen Juhaste kuulus EKRE-sse - toim) annetavad teile 50 000 eurot?

Jaa, selle suhtes on mul ka selgus olemas. Inimene ei olnud EKRE liige. Inimene kunagi astus Rahvaliitu ja inimene selgelt on… Ta ei teadnud, et need inimesed, kes on Rahvaliidu liikmed, muutuvad automaatselt EKRE liikmeteks. Nad olid selle erakonna liikmed, mille nimi vahetus ja inimene ei saanudki ette kujutada, et ta on nüüd EKREs. Minu teada inimene astus kohe EKREst välja, kui sai sellest teada.