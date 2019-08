INTERVJUU | Mailis Reps: EKRE-t sisaldava valitsuse kohta olen saanud toetavaid sõnu kordades rohkem kui kriitikat

Keskerakond on jätkuvalt rahul koalitsiooniga, oma reitinguga, partnetitega?

Koalitsiooni tervis on töine. Esimesed valitsuse sada päeva on toonud nii keerulisi hetki, aga ka olulisi ja sisulisi otsuseid. Viimased nädalad on näidanud selgelt, et kuigi erakonnad on erinevad ja teineteise suhtes pole kuumi tundeid, on ühine üks – soov tegeleda ühiskonnas varasemalt kõrvale lükatud murekohtadega. Muutsime põhimõtet, et on üks ja ainus Reformierakonna tõde nii Jüri Ratase esimese valitsuse ajal kui ka praegu.

Miks te eile just Martin Helme juures kohtusite? Poliitika on märkide kunst ja eilne kohtumine - just selle foto - näitas, et Helmed valitsevad Ratase üle.