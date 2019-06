INTERVJUU | Luureekspert: kui Eestis on praegu spioone, mahuvad nad ühe käe sõrmedele

Kui väga te usute Metsavase versiooni juhtunust? Kogu jutust peegeldus läbi ohvrimentaliteet.

See on nüüd keeruline lugu. Ükskõik, mida keegi – sealhulgas Metsavas – räägib, tuleb seda võtta teatava kriitikaga. Kõigest sellest kumas läbi, et tema oli justkui objekt, kellel mingeid valikuvõimalusi polnud. Kuigi see ei vasta tõele, tegelikult oleks tal olnud mitmeid võimalusi vastuluurest abi otsida, on täitsa võimalik, et ta ennast ise ohvriks peab.

Mis te arvate, kui palju on luurajaid praegu Eestis?

Ma ei tea. Kui me võrdleme sellega, mida teame Eesti kohta enne teist maailmasõda, siis toona oli päris tundliku info lekitajaid väga vähe, korraga mitte rohkem kui ühe käe sõrmedel lugeda. Ma arvan, et ka praegu ei saa need numbrid suured olla, pigem mõni üksik. Samas töötab vastaspool muidugi selle kallal, et inimesi juurde värvata.

Kui tõenäoliselt kaitsepolitsei praegu jälgib mõnd sellist inimest?

Seda võib ilmselt neilt endalt küsida, aga kindlasti nad teevad oma tööd.