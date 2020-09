INTERVJUU | Laevade kokkupõrkeid uurinud TTÜ vanemteadlane usub, et ava tekkis Estonia keresse pärast uppumist

Olete näinud kaadreid uuest Estonia dokumentaalifilmist, kus sukeldumistiim avastas vraki küljest neli meetrit pika augu. Mis teie hinnangul selle augu sinna küljele tekitada võis?

Minu esimene seisukoht on see, et ava tekkis siis, kui laev vajus põhja. Merepõhi ei ole seal ilmselt nii ideaalselt pehme ja tasane, et 12 000 tonnist laeva ühtlaselt toestaks. Väga tõenäoline on, et see auk tekkis ikkagi põhjas.

Estonia uppumiskohas on pind väidetavalt savine ja pehme, suurtest kividest pole seni juttu olnud. Ometi usute te, et augu tekitas suuremat sorti kivi?



Seda ainult sellise 20-30 sekundilise video põhjal nüüd sajaprotsendilise täpsusega on keeruline väita. Kui oleks natuke rohkem infot merepõhja kohta, saaks juba konkreetsemalt väita, kas selline tekkepõhjus on realistlik.

Kas te saite videost aru, kus see auk täpselt paiknes, millise teki juures?

Meil on infot nii palju, kui videost paistis. Videos väideti, et auk paiknes enamvähem autoteki juures, autoteki all oleva kajutisektsiooni kohal.

Kuidas langevad kokku pääsenute tunnistused uue teooriaga, et see auk võis Estonia põhja ajada?