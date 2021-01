INTERVJUU | Läänemets astus tagasi, et Poolametsa tool kõikuma lüüa. Põhiseaduskomisjoni ootab ees uue esimehe valimine

"Nii palju ja räigelt pole arvatavasti kunagi rikutud seaduseid, sõidetud üle riigikogu liikmete eesti inimeste huvidest, kui seda Anti Poolamets teeb," ütles Lauri Läänemets täna riigikogus Delfile.

"See, mida teie läbi meedia olete kuulnud, see on veel leebelt öeldud," väitis Läänemets Poolametsa retoorika kohtaa. "See, mis toimub seal komisjonis sees, need sõnad ei kannata trükimusta."

Tema sõnul on Poolamets süstemaatiliselt opositsiooni vaigistanud – ei ole lasknud saadikutel muudatusettepanekuid tutvustada ega neid arutada, on katkestanud riigikogu liikmete sõnavõtte, muutnud meelevaldselt komisjoni toimumise kohta ning kehtestanud absurdsed ajapiirangu.

Poolametsa taandamise esile kutsumiseks astus Läänemets täna põhiseaduskomisjoni aseesimehe kohalt tagasi, millega kaasneb automaatselt nii esimehe kui aseesimehe uus salajane valimine järgmisel istungil.

Seaduse järgi tähendab Läänemetsa tagasiastumine seda, et nii Poolametsa kui Läänemetsa volitused kehtivad kuni uute valimisteni, mis peavad toimuma järgmisel komisjoni istungil, mis eeldatavasti toimub homme, laupäeval. Istung, kus valitakse esimees ja aseesimees, peab toimuma füüsiliselt.