INTERVJUU | Koolipsühholoog kriisiajast: koostöö on edu alus ja teisalt ka "kirstunael". Kui õpetajaga ei suhelda, kannatavad kõik osapooled

Karoliina Vasli toimetaja RUS 3

Foto: Tiit Blaat

Eriolukord ja sellega koos ka koduõpe on kestnud pea kaks kuud. Koolipsühholoog Anu Pärn räägib, et tema ja ta ametikaaslaste poole pöörduvad nii noored kui ka lapsevanemad, kes kurdavad ülekoormust ja väsimust. Samas on ka selge, et osadele noortele kaugõpe sobib ja on omamoodi küsimuseks, kuidas harjutakse taas tavaõppega.