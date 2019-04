INTERVJUU | Jüri Ratas: nendelt valimistelt võiks kõik võtta kaasa ühe õppetunni ja punaste joontega mitte vehkida

Väga paljude inimeste peas on siiski ainult üks küsimus - miks te seda kõike teete, miks te toote valitsusse nii vastuolulise jõu nagu EKRE?

Sest valimiste võitja Refromierakond ei teinud koalitsiooni, keegi pidi initsiatiivi võtma. Üsna loogiline on see, et suuruselt teine erakond peab siis seda tegema. Poliitikas tuleb üldse rohkem haarata initsiatiivi ja olla positiivne. Selle koalitsiooni märksõnadeks on koostöö, sidusus, heaolu ja suure tähelepanu juhtimine Eesti rahvaarvule, sh iibe ja lasterikkuse küsimus.