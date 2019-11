INTERVJUU | Ivari Padar plaanib kutsuda VTA ning terviseameti maaelukomisjoni listerioosipuhangutest vastuseid andma

Miks soovite kutsuda VTA ning terviseameti vastuseid andma?



Pean oluliseks tõstatada maaelukomisjonis ja sotsiaalkomisjonis listerioosiküsimus ning korraldada kahes komisjonis korraga ühiskuulamine kuhu kutsuda VTA ja terviseameti esindajad. Ilmselgelt on tekkinud praegu olukord, mis vajab riigikogu liikmete täiendavat arupärimist. Kui M.V.Wool on maaelukomisjonis omade tähelepanekute ja seisukohtadega käinud, millest on ka protokoll, siis tahame täiendavat selgitust järelevalveinspektsioonide poolt, et mis olukord listerioosiga on, ja mis on riskid. Olukord tõsines ju sel nädalal veel kahe listeeriakorra avastamisega.

Meil on küsimusi nii listerioosipuhangute kommunikatsiooni kui sõnumite sisu kohta. Mõlemad on ääretult olulised asjad. Inimesed tänavalt tulevad minu juurde ja küsivad, mis toimub. Mida me peame kartma? Mis on listerioosi riskid? Olukorras, kus maaeluministeeriumis on ministrivahetus ja justkui nagu poliitilist vastutajat pole, peaksid parlamendi liikmed nüüd olukorra täpselt ära kuulama ja saama selguse, kas ja millised riskid meil on ja mida tuleb praeguses olukorras täiendavalt ette võtta.

Kuidas on VTA ja terviseamet saanud hakkama listerioosi teavitustööga?



Ma usun, et nad on teinud parimat. Selge, et praeguses olukorras on ka ettevõtjad väga erinevalt käinud. Näiteks M.V.Wooli puhul on ettevõtjal aktiivne vastureaktsioon. Tuleb uurida, kas see on põhjendatud. Kui vaatame Selveri ja Oskari lihatööstuse juhtumit, siis kohe seisatati tootmine ja anti selgelt aru, milles oli viga ja kus see tekkis.